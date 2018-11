Nuovo amministratore delegato Tim, Gubitosi a un passo dal traguardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Novembre 2018, 09:00

Fumata bianca per la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato di Tim. L'investitura avverrà nel cda convocato per oggi pomeriggio, che sarà preceduto da un comitato nomine e remunerazioni in mattinata per la designazione ufficiale. La giornata di ieri è stata cruciale per sventare la reggenza del presidente Fulvio Conti fino all'assemblea. Dapprima infatti Alfredo Altavilla ha ritirato la propria candidatura, lasciando spazio al solo Gubitosi, attuale commissario straordinario di Alitalia, sul quale tuttavia si faticava a trovare la convergenza di una maggioranza, potendo il manager, in un primo momento, contare su solo sei voti potenziali. Fondamentale è stato quindi l'intervento del presidente Conti, che ha organizzato nel pomeriggio, una call fra i dieci consiglieri espressi da Elliott. Nel corso della conferenza telefonica, durata circa tre ore, Conti sarebbe riuscito a vincere le resistenze dello stesso Altavilla, Massimo Ferrari e Rocco Sabelli, che avrebbe preferito che la tematica del nuovo ad, data la formazione del consiglio di soli indipendenti, venisse demandata all'assemblea. Sabelli però potrebbe astenersi come ha fatto sulla sfiducia di Amos Genish.