Tim, Gubitosi in pole per diventare amministratore delegato

Giovedì 15 Novembre 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 15-11-2018 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena. Un Comitato Nomine e Remunerazione ancora in corso vede pole position Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Tim. La proposta potrebbe essere formalizzata al consiglio straordinario di domenica pomeriggio che dovrebbe procedere alla nomina, quasi certamente a maggioranza, cioè votata dai rappresentanti di Elliott (dovrebbe astenersi lo stesso Gubitosi).La fumata bianca del Comitato riunitosi alle 10 di oggi 15 novembre sarebbe una sorpresa, visto che i pronostici della vigilia erano a favore di Alfredo Altavilla, la cui candidatura comunque resta sul tavolo. Nella notte, evidentemente, le diplomazie devono aver fatto prevalere la maggiore competenza nelle telecomunicazioni dell'attuale commissario Alitalia per il suo passao in Wind e Rai.