Tim, accordo con Intesa per acquisto servizi telefonia mobile

Tim e Intesa Sanpaolo avviano una partnership che punta a rendere l’esperienza di acquisto dei servizi di telefonia mobile ancora più semplice e veloce. Il primo passo di questa iniziativa è stato attuato con Kena Mobile, il brand ‘no frills’ dei servizi di telefonia del Gruppo Tim - attraverso la controllata Noverca - e con Banca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking con una capillare distribuzione di tabaccherie convenzionate sul territorio.



Tutti i clienti che sceglieranno Kena Mobile attraverso il sito kenamobile.it potranno ritirare la Sim Card nella tabaccheria più vicina convenzionata con Banca 5 presentando il documento d’identità e il QR code ricevuto via mail al termine della procedura online effettuata per attivare il servizio. Il cliente potrà inoltre effettuare contestualmente una ricarica telefonica.



Il servizio è già disponibile in 3.500 tabaccherie, con l’obiettivo di arrivare a coprire l’intera rete composta da circa 16.000 esercizi nei primi mesi del 2019.

Con questo importante accordo Kena Mobile sperimenta una nuova esperienza di acquisto che unisce strumenti di vendita sia fisici sia digitali - dichiara Franco Frasca, Amministratore Delegato di Noverca - e rafforza la presenza dell’operatore no-frills sul territorio nazionale con modalità multi-canale

La partnership con Kena Mobile rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di costante innovazione del modello di servizio rivolto ai nostri clienti – commenta Salvatore Borgese, Chief Business Officer di Banca 5 – Come prima open phygital bank italiana, infatti, mettiamo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e la nostra rete fisica offrendo piena integrazione di prodotti e processi al mondo fintech ed a tutti i nostri business partner

Venerdì 1 Marzo 2019, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2019 15:17

