Tim, Vivendi perde il 32% del valore di portafoglio ma non svaluta

Le azioni di Tim valgono il 32% in meno di quanto Vivendi le ha pagate ma i francesi scommettono su un recupero e non svalutano. Nel bilancio consolidato pubblicato nella tarda serata dopo l'approvazione dei conti si legge che «il valore delle azioni Telecom Italia contabilizzate con il metodo del patrimonio netto ammontava a 4.256 milioni. Al 31 dicembre 2017 il prezzo di Borsa delle azioni ordinarie Telecom era di 0,7205 euro contro il prezzo pagato da Vivendi di 1,0709 per azione». Oggi il titolo viene scambiato in Borsa a 0,69 euro. «Tenuto conto del previsto miglioramento delle prospettive di Telecom Italia, della volatilità del prezzo di Borsa a seguito dell'ingresso di Vivendi nel suo capitale azionario e del recente andamento sfavorevole dei titoli telecom in Europa - si legge nel documento - al 31 dicembre Vivendi ha condotto un impairment test». Secondo il parere del perito «il valore recuperabile, ha superato il valore di carico», da cui la decisione di non svalutare.

Venerdì 16 Febbraio 2018, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA