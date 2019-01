«Tirrenia via da Napoli», è scontro dopo i trasferimenti di personale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:00

Tirrenia vuole abbandonare definitivamente Napoli? Ne sono convinti i dipendenti dell'ex compagnia di navigazione pubblica che hanno proclamato lo stato di agitazione per bloccare alcuni trasferimenti di personale in altre città. Assistiti da Cgil, Cisl e Uil i lavoratori amministrativi di Tirrenia hanno chiesto la immediata sospensione dei provvedimenti già notificati, e il coinvolgimento di tutta la Tirrenia visto che la vertenza si ramifica in tre regioni, oltre alla Campania, anche la Toscana e la Liguria. E non basta. Nel documento finale, approvato dall'assemblea all'unanimità, si fa anche riferimento «al particolare momento politico che vede per l'anno 2020 la messa in discussione del rinnovo del rapporto di Convenzione che Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione ha in essere con lo Stato».