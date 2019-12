Trenitalia, orario invernale da domani: novità i Frecciarossa notturni da Milano a Torino

Orario invernale di Trenitalia, la novità assoluta sono i collegamenti Frecciarossa di tarda serata: da Torino a Milano e viceversa nei fine settimana e da Milano a Bologna il mercoledì e giovedì. Da gennaio, inoltre, nuova partenza del week end per i rientri serali da Napoli a Roma. Inoltre, nell'ambito delle azioni per lo sviluppo del turismo, nel fine settimana saranno attivi collegamenti per Oulx e Bardonecchia da Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano per soddisfare la domanda di viaggiatori amanti della montagna.

Con l'entrata in vigore domani dell'orario invernale, aumenta l'offerta di Trenitalia con settemila treni al giorno (uno in partenza ogni 12 secondi) di cui 6.500 regionali, 297 Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca), 108 InterCity Giorno e Notte e fino a 20 FrecciaLink. A questi si aggiungono 32 EuroCity e otto Euronight, che uniscono l'Italia all'Europa. Molte - sottolinea Fs - le novità per i viaggiatori, tra cui anche dieci nuovi collegamenti veloci fra Venezia, Padova, Bologna e Roma e una migliore copertura fra Milano e Venezia collegate ogni giorno da 48 Frecce. Confermate le 104 corse Frecciarossa che uniscono Roma e Milano e la nuova corsa fra Bolzano e Milano con fermate anche a Trento e Verona. Nuove fermate anche a Ferrara (+16) e a Rovigo (+4) da e per Roma, Firenze e Venezia.

Continua poi con il nuovo orario invernale 2019-2020 la consegna dei nuovi treni regionali Rock e Pop. Dopo gli oltre 70 convogli consegnati in Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Sicilia e Marche, anche i pendolari delle altre Regioni avranno a disposizione i treni di nuova generazione, grazie alla consegna di ulteriori 132 nuovi treni, parte dei 600 previsti. Nel 2020 sarà anche introdotta la possibilità di acquistare i biglietti regionali con modalità contact less attraverso i validatori presenti in stazione. Quanto allo sviluppo di collegamenti regionali nel 2019 sono stati attivati 24 progetti a favore dell'intermodalità, e ulteriori 40 sono previsti nel prossimo anno.

Sulle Frecce l'area Silenzio - non solo nel livello Business ma anche in Standard - è stata rinnovata negli spazi e nell'offerta. Servizi che si aggiungono al Portale Frecce, con una nuova veste grafica e maggiori contenuti per oltre 200 ore di intrattenimento gratuito. Da gennaio 2020, sarà possibile anche prenotare attraverso il Portale Frecce prodotti del Bar/Bistrò e riceverli al proprio posto mentre da dicembre partirà, in via sperimentale, sul Frecciarossa fra Roma e Milano un servizio per contenuti in realtà virtuale tramite visori. Sul fronte internet spicca il Wi-Fi Fast, un sistema multioperatore per una navigazione veloce e stabile, presente su oltre il 70% dei treni Frecciarossa 1000 e sul 100% dei Frecciargento 700, con l'aggregazione della capacità di banda di più operatori telefonici 3G e 4G.

