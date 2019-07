«Stiamo facendo quello che dobbiamo fare per l'economia italiana, stabilizzando il debito», non lo facciamo «solo per rispondere all'Europa», ma «lo facciamo fino a quando pensiamo che questo coincide con gli interessi italiani»: lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria entrando all'Eurogruppo.

Lunedì 8 Luglio 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA