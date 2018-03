Trony, 500 lavoratori appesi a un filo: in Campania nessuna ripercussione

Martedì 27 Marzo 2018, 20:57 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 20:57

Ancora incerto il destino occupazionale dei 500 lavoratori dei 35 negozi della catena Trony a marchio Dps Group. Domani il giudice fallimentare del Tribunale di Milano «valuterà l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei punti vendita, requisito essenziale per formalizzarne la cessione a eventuali investitori interessati all'acquisizione e al rilancio aziendale». E' lo scenario che si prospetta al termine del previsto confronto al ministero dello Sviluppo economico tra i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e la curatela fallimentare della società del gruppo di distribuzione di elettronica di consumo. «L'auspicio è che il Tribunale dia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei punti vendita - spiega il segretario nazionale della Fisascat Cisl, Mirco Ceotto -. Ci auguriamo che si palesino tempestivamente manifestazioni di interesse volte al mantenimento dei livelli occupazionali e a scongiurare la chiusura definitiva dei punti vendita».A Napoli il marchio Trony ha appena chiuso definitivamente le serrande in via Luca Giordano (ex Fnac). Nessun problema invece per Coppola Vincenzo Srl, Galiano Dino Srl, Falco Spa e Papino Elettrodomestici Spa, che gestiscono in Campania store con insegna Trony in qualità di soci del gruppo Gre di cui fa parte anche Dps Group, ma che sono del tutto autonomi ed estranei alle vicende di quest'ultima. Anzi, il gruppo Gre fa sapere di voler proseguire nello sviluppo delle attività sul territorio italiano, annunciando addirittura un piano che prevede per il 2018 circa 40 nuove aperture con il marchio Trony.