«Il turismo in Italia ripartirà, con tutte le cautele e nella massima sicurezza. Bene ha fatto il ministro Franceschini a chiarire che non è prevista alcuna chiusura dei confini. Bisogna consentire a chi ama l'Italia di poter tornare a goderne, nel rispetto delle disposizioni governative e regionali. E' una fase delicata in cui è fondamentale difendere l'Italia anche con la corretta comunicazione. La cattiva informazione e le fake news rischiano di creare danni gravi e allarmismi ingiustificati». Lo ha dichiarato il presidente Enit - Agenzia nazionale del Turismo Giorgio Palmucci in una nota a sostegno del ministro Dario Franceschini. «È importante dunque avvalersi il più possibile di fonti istituzionali e di notizie attendibili come quelle fornite dall' Agenzia Nazionale del Turismo che a tal proposito ha previsto un Bollettino ufficiale che aggiorna sulla stato del settore in Italia e nel mondo con notizie ogni 15 giorni» aggiunge.



Il ministro Franceschini aveva smentito di aver ipotizzato chiusure di confini italiani per il 2020 per i turisti: «All'esatto opposto sto lavorando, e questo ho proposto alla riunione dei ministri del turismo dell'Unione Europea, a una uniformità europea delle regole di sicurezza rispetto al rischio contagio, che consenta

intanto una libera circolazione dei turisti all'interno della Unione europea. E così stiamo avviando colloqui bilaterali con altri Paesi che hanno molto turismo in uscita verso Italia. È evidente purtroppo che le fake news sui confini chiusi vengono fatte circolare con intenti ostili verso il nostro Paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA