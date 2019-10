Martedì 8 Ottobre 2019, 15:52

Tutto pronto per il Ttg di Rimini, Il principale marketplace del turismo B2B in Italia, in programma dal 9 all'11 ottobre. All'appuntamento il Paese si presenta con tutte le carte in regola e con notizie incoraggianti. I turisti stranieri, infatti, liberano lo spirito avventuroso nel Bel Paese all’insegna della vacanza active. La montagna la fa da padrona e nel 2018 ha portato nella Penisola 3,4 milioni di turisti internazionali (+3,7% sul 2017) e quasi 15 milioni di pernottamenti. I turisti internazionali spendono oltre un milione e mezzo di euro in Italia ogni anno e ogni giorno circa 107 euro pro capite. La vacanza montana consente di coprire ogni periodo dell’anno con proposte per ogni target. Se ne parlerà in una conferenza promossa da Enit - Agenzia nazionale del turismo con il direttore esecutivo Enit Giovanni Bastianelli moderata dal codirettore de Il Resto del Carlino Beppe Boni il 9 ottobre alle 13,45 nella BeActive Arena pad A4 della fiera Ttg di Rimini.Ma l’Italia è anche al passo col green, è capofila del viaggio eco-friendly ed è uno dei Paesi preferiti dai turisti per la sostenibilità. Le cifre raccontano un Paese amato dai viaggiatori attenti all’ambiente e ai percorsi virtuosi e costruttivi che Enit porta avanti con le Regioni italiane. Sono cresciute le notti trascorse nei piccoli borghi: nei 5.570 comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti si concentra infatti oltre la metà dei 55 siti Unesco che attirano oltre 21 milioni di arrivi per circa 90 milioni di notti di visitatori sia italiani che internazionali. L'interesse per i viaggi guidati dall'esperienza è sempre in aumento. Il 54% dei viaggiatori desidera portarsi a casa l’esperienza italiana, apprendere il modo di vivere e lavorare. Si crea così una perfetta integrazione tra i turisti e il tessuto cittadino. La vacanza diventa consapevole: spinge a prenotare anche soggiorni più ecologici e ad apprezzare una destinazione in modo più responsabile scegliendo momenti per visitare i luoghi a minor concentrazione antropica e dirigendosi verso destinazioni meno conosciute, magari piccole, dove possono lasciare il segno. Proprio l’approccio green e salutistico fa sì che la natura diventi il leit motiv: cresce infatti il turismo legato agli sport con il +4,2% di pernottamenti e il +7,7% di consumi turistici. Circa la metà dei vacanzieri attivi in Italia praticano cicloturismo: oltre 77,6 milioni di presenze turistiche stimate per il cicloturismo in Italia nel 2018. È di 66 euro la spesa media giornaliera del cicloturista ed intorno ai 77 euro quella dei turisti ciclisti (italiani e stranieri, escluso viaggio e alloggio). La Germania è il principale mercato estero di origine dei flussi per entrambe le tipologie di cicloturismo. Se ne discute in una conferenza con Enit moderata dal conduttore Federico Quaranta il 10 ottobre alle 11,30 nella BeActive Arena Pad. A4 della fiera Ttg di Rimini.Un altro trend riguarda i turisti che organizzano i viaggi da soli on line e che sono maggiormente attratti dai tre geni Leonardo, Raffaello e Dante di cui si festeggia il Centenario quest’anno. Per il 92,8 per cento degli intervistati, in base ad un’indagine commissionata da Enit- Agenzia nazionale del turismo, la vita e i luoghi dei tre geni sono attraenti al punto da stimolare la voglia di approfondire anche la lingua italiana. Fino al 2021 si susseguiranno una serie di eventi proprio intorno alle opere dei tre artisti in collaborazione con Regioni e Province Autonome. Si tratta di una strategia che coinvolge il turista e allo stesso tempo educa al rispetto del patrimonio artistico. La forza comunicativa della cultura è in grado di influire sul viaggio e orientarne le scelte, incidendo in modo significativo sull’incoming. Il progetto LRD Centenaries- Matching Italic People, sviluppato a partire da tre illustri centenari, il V di Leonardo da Vinci (2019), il V di Raffaello Sanzio (2020) e il VII di Dante Alighieri (2021), punta sull’offerta ad essi collegata (luoghi, eventi, opere) per intercettare gli oltre 250 milioni di “italici” nel mondo, appassionati di cultura e stile di vita italiano, e le 170 milioni di persone che frequentano all’estero corsi di italiano, lingua della cultura ma anche di altri, cruciali comparti. Enit ne parla in una conferenza moderata dal consulente di strategia Giuseppe Giaccardi il 10 ottobre alle 14 nella sala Noce Pad. A6 della fiera Ttg di Rimini.Il futuro del mercato turistico outbound cinese e il trend della personalizzazione come leva per il mercato europeo è invece il tema centrale della conferenza organizzata da Aeroporti di Roma in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo. I cinesi si aprono sempre più al mondo e hanno voglia di uscire dai confini per scoprirlo. Entro il 2020 la Cina sarà il Paese con il maggior numero di turisti all’estero. Il turista cinese è “onnivoro” di destinazioni: in una vacanza tocca decine di mete. E quando i visitatori scelgono l’Europa come luogo per trascorrere le proprie vacanze toccano molti Stati. Questo giustifica anche il lieve gap fra il numero di arrivi e di presenze. L’Italia è tutta prenotata. Dopo aver raggiunto il primato tra i Paesi europei, al primo posto, dopo la Russia, con 3,1 milioni di arrivi di turisti cinesi, e più di 5 milioni di pernottamenti, nel 2018), lo Stivale si prepara a nuove conquiste in occasione dell’Anno della Cultura Italia-Cina per il 2020. «Si punta ad un ulteriore più 12% in termini di arrivi e pernottamenti. I cinesi sono affascinati dalla cultura italiana, dall’enogastronomia alle città d’arte. Enit ha già avviato accordi con la piattaforma Taobao di Alibaba e con il maggior tour operator cinese Ctrip. Tutto per intercettare target ben definiti» sostiene il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci. Enit ne parla in una conferenza organizzata da Aeroporti di Roma il 10 ottobre alle 10,30 nella sala Tiglio 2 Hall A6 della fiera Ttg di Rimini con la presenza del presidente Enit Giorgio Palmucci.Ma l’Italia è anche in eatparade: se il cibo potesse essere declinato come hit sonore, farebbe della Penisola sempre la prima in classifica. Per l’enogastronomia i turisti stranieri hanno speso nel Belpaese circa il 36% in più nel 2018 sul 2017:il più alto tasso di crescita rispetto alle altre tipologie di vacanza. Ben 117 euro al giorno la spesa internazionale procapite prodotta per la vacanza enogastronomica in Italia. Sono inglesi (con quasi 58 milioni di euro spesi), francesi (36,2 milioni di euro spesi), tedeschi (34,7 milioni di euro) e americani (33,3 milioni di euro) a prediligere il buon cibo italiano. Nella top ten dei mercati anche Svizzera, Austria, Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Norvegia. E’in estate che l’Italia ha dimostrato di crescere ancora di più nel settore, l’enogastronomia ha indirizzato le vendite del brand Italia con un appeal del +10%. Sono Repubblica Ceca, Germania e Spagna i mercati di domanda maggiormente in crescita dall’Europa (+10%), Giappone e Brasile quelli oltreoceano con picchi del +40% per il primo e del +20% per il secondo rispetto alle vendite del periodo estivo 2018. Il tema è al centro della conferenza di Enit moderata dal Rudy Zerbi in programma il 9 ottobre alle 15 nella Eatxperience Arena pad C4 della fiera Ttg di Rimini.L’Italia è infine meta glam: attira un pubblico straniero altospendente al punto da battere persino località esotiche extraluxury come le Maldive o la Polinesia o luoghi prediletti dalle famiglie come DisneyWorld. Si posiziona in testa alle scelte dei turisti tra le destinazioni mondiali del lusso: per il segmento affluent è in testa a Francia, Sud Africa e Usa; per il segmento millenials, l’Italia batte Thailandia, Islanda e Sud Africa; per le famiglie l’Italia supera il Messico, le Hawaii e perfino Orlando (Disneyworld). I turisti stranieri coronano in Italia il proprio sogno d’amore ed infatti per i viaggi di nozze il Belpaese sorpassa Maldive, Polinesia Francese e Maui. Anche la scelta della modalità di viaggio rende bene l’idea di come si stia alzando la quota di mercato con maggiore disponibilità economica ed attratta dall’Italia. Nel 2019 sono aumentati i viaggiatori in business del +12,7% ma anche i soggiorni in hotel di lusso: le notti complessive negli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso sono circa 11,3 milioni nel 2018. Di questo passo l’industria del lusso non conoscerà mai crisi e entro il 2025 i viaggi di lusso cresceranno più velocemente rispetto a qualsiasi altro tipo di viaggio del +6,2%. Enit ne parla in un incontro con prestigiosi ospiti moderato dal direttore marketing Maria Elena Rossi il 9 ottobre alle 13,30 nella Italy Arena pad A5 della fiera Ttg di Rimini.