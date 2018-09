Turskish Airlines compie 85 anni e si affida al made in Italy per il nuovo look

Martedì 18 Settembre 2018, 17:17

Nuova “casa”, nuovo look. Turkish Airlines, la compagnia aerea di bandiera turca, in concomitanza con l’apertura del nuovo aeroporto di Istanbul presenta le nuove divise, ideate in omaggio alla Turchia e realizzate da un designer italiano. E lo fa in occasione dell’85° anniversario della compagnia, che oggi gestisce 302 aeroporti tra Europa, Asia, Africa e Americhe, è la prima compagnia al mondo per numero di aeroporti serviti e la quarta per numero di destinazioni (304, di cui 255 internazionali e 49 nazionali, in 121 Paesi, servite da una flotta di 324 aeromobili tra civili e cargo).La nuova linea delle uniformi, ispirata a elementi di design della cultura locale, fonde la storia del Paese e le sue tradizioni con il modernismo di Istanbul, metropoli che oggi conta 15 milioni di abitanti; le uniformi sono state realizzate in collaborazione con l'Haute Couturier di Milano Ettore Bilotta.M. İlkerAycı, Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, ha commentato: «Turkish Airlines è entusiasta di collaborare con talenti unici che hanno saputo unire uno stile elegante alla funzionalità. Pur mantenendo elementi tradizionali del design e della cultura turca, le nuove divise sono professionali e rimangono fedeli alla cultura dell'ospitalità, proprio come la nostra compagnia aerea».«Quando ho iniziato il progetto per Turkish Airlines, la mia prima fonte di ispirazione è stata Istanbul – ha detto Bilotta - questa città è stata per secoli un punto di incontro per l'arte e la civiltà, e possiede un patrimonio raro di eredità comune per molte culture. Ho voluto portare elementi della calligrafia tradizionale e dei mosaici nei foulard e nelle cravatte per riflettere questo contrasto e dualità».La realizzazione degli scatti per lanciare il nuovo look è stata affidata al fotografo britannico Miles Aldridge, che ha scelto come set luoghi caratteristici di Istanbul. «Sono stato davvero ispirato quando ho visto per la prima volta le uniformi, che richiamano la Golden Age della moda degli anni '50 ma con un taglio molto contemporaneo - ha detto Aldridge - questo stile è molto vicino a quello dei miei lavori, che fanno riferimento al passato mantenendosi ancorati al presente».