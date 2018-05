Ue, asse Parigi-Berlino: salasso in vista per il Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 7 Maggio 2018, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 10:25

La guerra dei dazi, che Donald Trump ha soltanto rimandato di un mese, potrebbe costare all'Italia circa 5 miliardi di euro. Questo, ha calcolato Pier Carlo Padoan nel Def: il valore delle esportazioni che si potrebbero se si inserissero nuove barriere nei commerci mondiali. La riforma del bilancio europeo 2020-2027, con i circa 12 miliardi di contributi britannici da recuperare dopo la Brexit, potrebbe vedere il Sud privato di almeno 7 miliardi di euro di fondi per la coesione e fondi per l'agricoltura della futura programmazione. Eppure, dietro le quinte e in questo clima, s'inserisce una trattativa per certi aspetti ancora più decisiva per il futuro della Ue e della stessa Italia: la riforma della governance europea, quella che dovrebbe dare all'area un governo unitario dell'economia con un ministro e un fondo monetario proprio, regole fiscali più flessibili e legate allo sviluppo, una diversa politica sull'immigrazione e, soprattutto, il superamento dei veti dei piccoli sull'approvazione delle riforme di sistema.In teoria si dovrebbe decidere quale strada seguire già al prossimo Consiglio europeo di giugno - dove non è detto che l'Italia sia presente con un governo nel pieno delle sue funzioni - in pratica tutto è congelato perché sull'argomento stanno litigando anche gli azionisti di controllo dell'Eurozona. Cioè Francia e Germania che hanno rimandato la presentazione di una piattaforma comune sulla quale stanno lavorando da mesi - ufficiosamente - un pool di economisti e giuristi dei due Paesi. Non a caso, a margine dell'Ecofin di Sofia, Valdis Dombrovskis ha richiamato tutti a una maggiore responsabilità: «Stiamo finendo il tempo, quindi dobbiamo abbandonare le nostre posizioni di trincea e trovare compromessi».