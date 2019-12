«Un affare di Famiglia», i Giovani Imprenditori di Confindustria premiano Alilauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La migliore storia aziendale nazionale», con questa motivazione la compagnia marittimaè stata premiata nell'ambito di «», l'iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria dedicata ai passaggi generazionali di successo. A ritirare il premio l'amministratrice delegata, scelta in una rosa di tutti gli imprenditori, almeno di seconda generazione, iscritti al Movimento dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che negli ultimi cinque anni abbiano acquisito ruoli amministrativi nell'impresa gestita dai propri ascendenti in linea retta. Una giuria di rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, attraverso criteri oggettivi e parametri concreti, ha così indicato quella di Alilauro come la «migliore storia aziendale».Nel suo discorso, Mariaceleste Lauro ha ricordato le origini della compagnia, legate al nonno Agostino e al suo progetto visionario di avvicinare le isole del golfo di Napoli alla terraferma, dedicato il premio al padre Salvatore («che ha creduto in me quando avevo appena 23 anni») e sottolineato i cambiamenti in atto nell'azienda, in particolare con il ringiovanimento dell'organico e la riduzione dell'impatto sull'ambiente. «- ha poi sottolineato la compagnia sui social - Le imprese familiari sono la spina dorsale del capitalismo italiano. Per tutti noi è stato un giorno importante che dedichiamo a chi ci sceglie tutti i giorni, entrando a far parte a tutti gli effetti della nostra grande famiglia».