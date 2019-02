Un canale Tv per portare investimenti dagli Stati Uniti in Italia

Sabato 2 Febbraio 2019, 12:41

“La Voce degli Affari” parla in inglese e nasce oggi. The Voice of Business è il primo canale web dedicato alle opportunità di investimento nel panorama internazionale. Una piattaforma in grado di mettere in comunicazione operatori, analisti, aziende e università, al fine di condividere le rispettive esperienze e le relative opinioni sugli affari maturati a cavallo tra il Vecchio e il Nuovo Continente.È questo l’ultimo progetto di Italian Business & Investment Initiative, vero e proprio ponte tra Italia e Stati Uniti, fondato a New York nel 2011, che l’amministratore delegato Fernando Napolitano spiega così:«L’Italia è l’unica grande economia al mondo che non ha uno strumento in inglese per parlare di sé. Sono altri a raccontare al mondo chi siamo, in maniera certamente onesta, ma senza la nostra guida. Il risultato è essere percepiti come un Paese molto più rischioso di quanto siamo. Con la leadership nasce una responsabilità, la comunità di business deve dare voce alle attività che creano occupazione, conoscenza e ricchezza. Il tempo è maturo per fornire ai nostri osservatori internazionali e partner i dati per comprendere nel dettaglio i tratti di economie diversificate e resilienti ma complesse come quella italiana e europea».In arrivo contenuti scritti da opinion leader italiani, europei e americani. E non solo, perché ci sarà spazio anche per interventi registrati in video, chiamati ad animare il lancio dell’iniziativa.Queste le fondamenta di una nuova comunità digitale che affonderà parte delle proprie radici e dei propri interessi in una New York sempre capace, non soltanto di ispirare, ma anche e soprattutto di offrire nuovi sbocchi in termini di idee e di affari.Da oggi, insomma, per conoscere il quadro esatto dell’economia italiana ed europea, tutti gli interlocutori internazionali hanno a disposizione una preziosa prospettiva in più.