Venerdì, a partire dalle 16,30, ilDipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) dell’Università Federico II di Napoliorganizza un Webinar su “Le opportunità di lavoro all’epoca del Covid-19”, attraverso la piattaforma Teams. Si tratta di un Workshop di orientamento formativo con alcune primarie aziende e società di consulenza destinato a studenti e neolaureati in Economia Aziendale e Innovation Management.



Nel corso del collegamento in streaming si parlerà di opportunità di lavoro, della domanda di nuovi profili professionali emersi ai tempi del virus per i giovani laureati e laureandi in materie aziendali del Dipartimento. Sarà un incontro in rete con i manager ed i responsabili delle risorse umane di importanti gruppi industriali nazionali e internazionali tra cui:Accenture, Barilla, BDO Italia, Gi Group, La Doria, MD, Protiviti Italia, PwC Italia, STEF Italia.

«Tutti esponenti apicali di aziende che guardano con interesse ai nostri giovani talenti - precisa Roberto Vona,docente di Economia e Gestione delle Imprese del DEMI - e che abitualmente reclutano in modo significativo i nostri giovani laureati sia triennali che magistrali».



In attesa e in previsione della consueta giornata della quinta edizione del Job Day Demi #ConnectYourFuture,che ogni anno si tiene a maggio, sul tema Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese, purtroppo stavolta saltata a causa dell’emergenza sanitaria.



Un appuntamento che riunisce circa 70 imprese nazionali e internazionalie seguita da oltre 500 giovani che partecipano a centinaia di colloqui individuali.



Esperienza molto apprezzata e attesa dai neo laureati e laureandi del Demi, molti dei quali hanno in questo modo avuto l’occasione di conoscere importanti brand, non solo del territorio campano, ed anche trovato concreti sbocchi professionali e/o indirizzare con più efficacia il percorso di studio sulla base della domanda aziendale. Al Webinar partecipano la professoressa Adele Caldarelli, direttore dipartimento DEMI e il professore Roberto Vona, delegato Demi per il JobDay. Si può partecipare previa iscrizione al seguente link:https://forms.gle/wVoCd3869orNdb4S8. Inoltre si può consultare la pagina Facebook e il sito del Job Day Demi per conoscere le attività realizzate nel corso degli anni. Il Job Day è promosso in collaborazione con l’ASE, l’Associazione degli Studenti di Economia.

