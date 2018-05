Usa, iPhone a fatica. «Panico» Apple a Wall Street

Martedì 1 Maggio 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 16:36

NEW YORK - L’iPhone rallenta e Wall Steet trema. Apple è pronta a staccare un assegno intestato ai suoi azionisti, il cui importo si aggira tra i 100 e i 150 miliardi di dollari. Una cifra mostruosa, figlia della riforma fiscale firmata Trump che secondo alcuni ha consentito e secondo altri ha costretto la Mela più famosa del mondo a riportare in patria circa 250 miliardi. Una cifra che, tuttavia, potrebbe non bastare a calmare le acque di una borsa valori ogni giorno un po’ più scettica riguardo ai risultati dell’azienda di Cupertino.Il problema è uno su tutti: l’iPhone.Da punta di diamante a tallone d’Achille. Il modello X non ha centrato il bersaglio e pare che vendite e consegne del primo quadrimestre siano calate addirittura del 50%*.Sin dai primi giorni dell’uscita del Ten (gli americani lo chiamano così, “dieci”), la sensazione a queste latitudini era stata piuttosto chiara: poche persone in coda, entusiasmo piuttosto scarso e scaffali tutt’altro che vuoti per uno smartphone mai così facile da reperire.In qualche modo, è andata ancora peggio con le versioni 8 e 8 Plus. Entrambe accusate di non aver apportato nulla di nuovo rispetto ai predecessori 7.Brutte notizie, insomma. Non solo per Apple, considerato che l’andamento di un tale colosso è in grado, da solo, di far sentire la propria incidenza persino su un’economia vasta e variegata come quella statunitense.Le ricette di Tim Cook non convincono. La domanda si indebolisce e con lei il valore delle azioni, crollate al punto da spingere alcuni analisti a scrivere di una Wall Street in «full panic mode»**, in piena modalità di panico.Nel mirino, in particolare, ci sono prezzi troppo elevati cui fanno da contraltare utenti sempre meno disposti ad investire cifre così importanti per un “semplice” telefono. A maggior ragione se la rivoluzione tecnologica annunciata rimane soltanto estetica o presunta.Eppure resta una nota di ottimismo. Il brand è intatto e si prepara per rilanciare. In arrivo in autunno tre nuovi modelli. Schermi più grandi, nessun tasto fisico e l’arduo compito di far tornare a viaggiare la Apple alle velocità cui si è abituata e cui ha abituato negli ultimi dieci anni.*Fonte Bloomberg.**Daniel Ives, analista di GBH Insights.