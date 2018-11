Usa: crescono le richieste per i sussidi di disoccupazione

Mercoledì 21 Novembre 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 15:12

Contro le attese degli analisti è salito il numero di lavoratori americani che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere i sussidi di disoccupazione nella scorsa settimana. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro, le richieste iniziali di sussidi sono aumentate di 3mila unità arrivando a quota 224mila unità. Il dato della settimana precedente è stato rivisto a 221mila da 216mila. Gli analisti attendevano un dato pari a 214mila unità.All'inizio di settembre il totale dei sussidi richiesti aveva raggiunto i minimi del 1969 pari a 202mila unità per poi tornare a salire leggermente a causa dell'uragano Florence che a fine settembre mise in ginocchio North e South Carolina. La media delle ultime quattro settimane, un dato più indicativo e meno volatile, è cresciuta a 218.500, due mila in più rispetto al dato rivisto della settimana precedente.