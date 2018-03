Usa, Ue per ora esclusa dai dazi su acciaio e alluminio

Gli Stati Uniti esenteranno per il momento una serie di alleati tra cui Europa, Australia, Corea del Sud, Argentina e Brasile dai dazi su acciaio e alluminio che entreranno in vigore stanotte. Lo ha detto il rappresentante al commercio Usa Robert Lighthizer: «Il presidente Donald Trump ha deciso di sospendere l'imposizione dei dazi rispetto a questi paesi», ha detto oggi Lighthizer alla commissione Finanze del Senato, secondo quanto riporta Bloomberg.«Noi abbiamo i due Paesi del Nafta e sappiamo quali sono (Canada e Messico, ndr). Abbiamo l'Europa, l'Australia, l'Argentina, il Brasile e la Corea del sud con cui stiamo negoziando», ha detto rispondendo in un'audizione al Congresso ad una domanda sui Paesi che verranno esentati dai dazi.LEGGI ANCHE: Dazi, Trump pronto a nuove misure contro la Cina