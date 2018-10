Un veliero-scuola di «saper pensare», la nave del thé a caccia di talenti

Giovedì 4 Ottobre 2018, 12:40

La sfida è attrarre i talenti. E talenti si è non se si sa fare qualcosa ma se si sa pensare.Il mondo corre veloce e le competenze invecchiano prima di averle usate.Dunque serve altro. E servirebbe anche presto per affrontarle, una buona volta, queste sfide.Così su un veliero - la cui storia basterebbe a spiegare l’infinita corsa del mondo - ci si ritrova a discutere dei lavoro e del lavoro del futuro.Il veliero è un Clipper, Stad Amsterdam, la perfetta riproduzione dei velieri olandesi che, a metà dell’Ottocento, benchè la Compagnia delle Indie fosse già un ricordo, caricavano thé e spezie nell’estremo oriente e le portavano in Europa, ed il luogo di formazione di competenze e saperi con cui Randstad, la seconda agenzia per il lavoro nel mondo, realizza le sue esperienze di formazione.Stad Amsterdam solca gli oceani, raccoglie e condivide saperi.A iniziare dalla sua storia. L’Olanda non aveva più nessuna di queste navi che avevano contribuito alla sua storia marinara e Frits Goldschmeding, fondatore di Randstad, decise di farne realizzare una copia perfetta.Non c’erano però i mastri d’ascia sufficienti per lavorare il legno nel modo necessario a realizzare il Clipper: decise così di formare 140 disoccupati olandesi!Nel 2000 Stad Amsterdam iniziò la sua avventura. Anche questa in un modo particolare: la nave è di una società tra la Randstad e il Comune di Amsterdam che usa l’imbarcazione per le sue cerimonie ufficiali. Ma è anche un veliero per crociere di extralusso dove, al netto di un piccolo gruppo di professionisti, a cominciare dal comandante “svizzero”, Andi Masner, l’equipaggio è costituito da ragazzi in formazione.Nel Golfo di Napoli, col favore del paesaggio, su Stad Amsterdam si è discusso della centralità della persona nelle aziende, del perimetro che si sfuma sempre più con i clienti che diventano partner e della leadership che ha mandato in archivio il modello piramidale.Appunto perchè le sfide si accettano in nome del progresso, ma anzitutto della centralità delle persone.