Le vertenze dimenticate: aumenta la cassa integrazione a ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soltanto in Campania hanno perso il lavoro 400 dipendenti della grande distribuzione. In Sicilia sembra atavica la crisi dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. In Calabria, per i ritardi nei pagamenti della Pa, ci sono aziende che pagano lo stipendio un mese sì e uno no. Mentre esplode a livello nazionale il tiraggio della cassa integrazione 30 per cento in un anno e dieci milioni di ore in più autorizzate soltanto per quella straordinaria tra i mesi di aprile e marzo - aumentano i lavoratori coinvolti nelle grandi vertenze industriali, nelle crisi dimenticate. Sono circa 200mila a livello nazionale, dei quali 80mila nel Mezzogiorno, che il ministero dello Sviluppo prova a tamponare attraverso quasi 140 tavoli. Situazioni che, nota l'economista Giuliano Cazzola «s'incancreniscono sempre di più: dietro i dati della Cig ci sono la nostra economia che rallenta e la guerra commerciale tra Usa e Cina, presto estesa anche all'Europa. Il tutto mentre il governo investe poco in politica industriale e butta soldi - come dimostrano le richieste minori del previsto per reddito e Quota 100 - per provvedimenti destinati solo a incentivare i consumi».