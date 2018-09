CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Settembre 2018, 10:30

Inviato a MarcianiseÈ difficile, dopo un fine settimana da 60mila visitatori, che qualcuno parli a favore della chiusura domenicale. Anche se è un lunedì, nel parcheggio, che ha qualcosa come settemila posti auto, sono ferme non meno di 500 auto. È il Centro commerciale Campania, uno dei primi dieci in Italia per numero negozi e ingressi.Anche qui, naturalmente, il pieno di vendite e fatturati si fa la domenica. Intere famiglie arrivano in auto, passano qui dentro un intero pomeriggio e la serata, a volte comprano qualcosa, spesso mangiano o vanno in una delle undici sale cinematografiche. Il direttore Gianluca Galvani, manager della società francese Klepierre proprietaria del Centro dal 2015, si è laureato a Pavia. Non è in ufficio, ma dalla direzione fanno sapere che sulla questione della proposta del vice premier Luigi Di Maio, che prevede la chiusura domenicale a turno dei centri commerciali, non hanno nulla da dire. Nessun commento. Almeno da chi gestisce questa enorme area nel comune di Marcianise, con spazi dati in fitto nella galleria commerciale di 52mila metri quadri a 180 negozi, 25 tra ristoranti e bar, 11 sale cinematografiche su seimila metri quadri. In mattinata, anche le telecamere di Mediaset non hanno avuto il permesso alle riprese.