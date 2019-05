«Soldi gratis», il manuale del manager bancario sbarca a Napoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 20:32

"Soldi gratis" è il titolo del libro di Vincenzo Imperatore (edizione Sperlling e Kupfer) che sarà presentato mercoledì alle ore 18 alla libreria Ubik di via Benedetto Croce a Napoli. Con l'autore diagola lo scrittore e giornalista Andrea Di Consoli.«Dopo oltre vent’anni di lavoro come manager bancario - spiega l'autore - ho pensato di scrivere un manuale che non esisteva sul mercato e che rispondesse alle domande più diffuse: come scegliere una banca sicura, il conto corrente più vantaggioso, il mutuo migliore, come far fruttare i risparmi, come individuare il consulente finanziario di cui fidarsi, come costruirsi la pensione, come non indebitarsi. In un percorso facile e coinvolgente vi mostrerò le cose da fare e quelle da evitare se volete gestire, salvaguardare, investire e aumentare i vostri soldi. Questo libro è una guida step-by-step alle principali tappe della vostra vita finanziaria con molti esempi pratici, avvertenze, test e soluzioni che nessun illustre professore si curerebbe di fornirvi perché troppo‘semplici’. A me, invece, piace l’idea di dotarvi di un kit semplice ed efficace che solleciti e sviluppi la vostra intelligenza finanziaria, cioè la capacità di affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti e rendervi più autonomi e consapevoli.»Vincenzo Imperatore è consulente di direzione e autore di saggi: laureato in Economia e commercio e un master in Business Administration, è stato per ventidue anni manager di importanti banche. Nel 2009 diventa presidente della onlus UnitedColours of Futsal, che favorisce, attraverso lo sport, l’integrazione di ragazzi inseriti in contesti «difficili» e di giovani extracomunitari. Nel 2012 diventa libero professionista e oggi è titolare di Imperatore Consulting ( www.imperatoreconsulting.eu ), brand di consulenza aziendale specializzato nei processi di riorganizzazione delle piccole imprese.