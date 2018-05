«La distorsione della concorrenza connessa al fenomeno della corruzione come ad altri, inclusa l'evasione fiscale, è rilevante per definire con cura la possibilità di uscita permanente del nostro paese da tassi di crescita deludenti, se non negativi». Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo ad un evento dell'Anac. «È perciò funzionale - ha aggiunto - rimuovere questa distorsione per la crescita delle imprese e del sistema economico».

Giovedì 24 Maggio 2018, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:10

