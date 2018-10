CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 11:00

Con un piano industriale che prevede investimenti per 250 milioni in tre anni e zero esuberi Whirlpool «rafforza la strategia per l'Italia». Previsti incentivi alla mobilità su base volontaria o per accompagnamento alla pensione ed il ricorso alla cassa integrazione straordinaria che il ministero del Lavoro concederà per il 2019 ed il 2020: così saranno garantiti «un aumento dei volumi produttivi e l'azzeramento degli esuberi da qui al 2021». Nel piano c'è, come atteso, il trasferimento dalla Polonia della produzione delle lavatrici e lavasciuga da incasso: il sito di Comunanza (nelle Marche) diventerà, per questi prodotti, il polo produttivo del gruppo per tutta l'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). L'azienda conferma inoltre gli impegni presi per il completamento del progetto di reindustrializzazione del sito di Teverola nel Casertano e «rilancia rilevanti investimenti a favore della specializzazione degli altri stabilimenti italiani»: Cassinetta di Biandronno (Varese), Melano (Ancona), Siena, Napoli e Carinaro in provincia di Caserta. In particolare nel capoluogo partenopeo ci sarà uno stabilimento per la produzione di lavatrici di alta gamma, mentre Carinaro sarà polo per le parti di ricambio e accessori.