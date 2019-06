Whirlpool, il manager chiude la porta: «A Napoli perdiamo, non bastano gli incentivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Apprezziamo lo sforzo del ministro Di Maio, ma non credo che da soli gli incentivi di natura finanziaria siano sufficienti per riportare il sito di via Argine alla sostenibilità». Parola di Luigi La Morgia, amministratore delegato in Italia di Whirlpool che al Mise, a margine dell'incontro con il vicepremier e i sindacati, è stato molto contestato dai dipendenti. «Non mi sono accorto delle proteste. Ma io li capisco, li rispetto: dal 31 maggio si sono trovati davanti a informazioni contradditorie. Io sono stato il direttore di quello stabilimento, so quanto sono professionali e posso assicurare loro che troveremo una soluzione».«Noi, come abbiamo fatto all'incontro di ieri, abbiamo sempre detto che la fabbrica di via Argine non chiude, che ci muoviamo su due pilastri: non ci disimpegniamo e garantiremo la continuità produttività. All'ultimo incontro abbiamo aggiunto che siamo pronti a valutare tutte le possibilità e abbiamo chiesto e ottenuto dal ministro Di Maio di aprire una discussione di merito. Lui ci ha messo a disposizione anche i suoi tecnici».«Abbiamo risposto a una specifica domanda sulla nostra presenza futura a Napoli, spiegando che siamo pronti a valutare tutte le opzioni, per assicurare l'occupazione al sito di Napoli. E ci sono tante possibilità: i sindacati hanno parlato di defiscalizzazione, il ministro Di Maio di supporto. Ma prima dobbiamo iniziare a discutere nel merito delle cose».«Il ministro ci ha offerto una soluzione, non è stato esplicito sul ripianare le perdite. Io come governo e sindacati - sono aperto verso tutto quello che è necessario per garantire l'occupazione e la continuità produttiva».