Whirlpool, ecco la legge anti-fughe: multinazionali vincolate sul territorio fino a 5 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 21 Settembre 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Whirlpool lascia Napoli e nello stesso tempo riconferma i 250 milioni di investimenti previsti dall'intesa stipulata con il governo ad ottobre 2018. Una contraddizione evidente, perché in quello stesso accordo era incluso un investimento di circa 20 milioni di euro per il rilancio del sito di via Argine. Il Piano industriale di Whirlpool per il triennio 2019-2021 prevedeva «il rafforzamento della strategia per l'Italia in attività di innovazione, prodotto, ricerca e sviluppo nei suoi siti sul territorio nazionale». Un progetto nel quale la produzione di lavatrici di alta gamma a Napoli Est era uno dei punti di forza.