Whirlpool Napoli, gli svizzeri si ritirano e fanno causa: «Gravissimi danni finanziari e reputazionali»

La Prs, Passive Refrigeration Solutions, scioglie ogni rapporto e trattativa con Whirlpool per la cessione del ramo d'azienda di Napoli. È quanto si legge in una nota di Prs in cui l'azienda «informa di essersi svincolata da ogni rapporto e trattativa con Whirlpool relativo alla cessione del suo ramo d'azienda di Napoli, cessione alla quale ostavano accordi vincolanti con il governo e i sindacati gestiti da Whirpool con comportamenti contradditori e poco trasparenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'azienda svizzera fa inoltre saper di aver dato mandato ai propri legali «in relazione ai gravissimi danni finanziari e reputazionali che Prs ha subito per inadempimenti e comportamenti di Whirlpool». Prs «ha conferito mandato ai propri legali per agire nei confronti del gruppo nelle sedi e davanti a tutte le Autorità meglio viste al fine di ottenere il giusto e dovuto risarcimento». L'azienda, «ribadendo la serietà e consistenza della propria iniziativa di sviluppo imprenditoriale, comunica che nonostante i ritardi e le difficoltà che tali rapporti hanno comportato ai programmi di crescita della società, inizierà a novembre del corrente anno la produzione dei container con brevetti innovativi in Abruzzo, in provincia di Teramo». «L'investimento sarà totalmente finanziato da capitali privati - conclude la nota - e avrà una capacità produttiva iniziale di 1.500 container per arrivare, agli inizi 2022, a 6.000 container annui impiegando circa 350 addetti. A tale scopo è già stata costituita la Prs Eu Spa».