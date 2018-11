Whirlpool, rilancio in tre mosse, ecco il piano per la Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Novembre 2018, 10:51

Oltre 15 milioni di euro di investimenti in arrivo nel polo di Napoli, destinati al rinnovo della piattaforma relativa alla produzione di lavatrici di alta gamma. Consolidamento del centro ricambi di elettrodomestici di Carinaro (Caserta), che rifornisce tutti i siti Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) del gruppo in cui lavorano più di 20mila persone. Reindustrializzazione dell'area di Teverola con l'insediamento previsto di altri due imprenditori dopo quello di Seri Industrial (batterie al litio per veicoli industriali) avvenuto l'anno scorso finalizzata all'assorbimento degli ultimi cento esuberi ex Indesit entro il 2021. È quanto prevede il nuovo piano industriale di Whirlpool, la cui ipotesi di accordo è stata firmata giovedì scorso assieme ai sindacati nazionali e al vicepremier Luigi Di Maio nella sua veste di ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. A spiegarlo è Giovanni Buonajuto, napoletano, responsabile delle risorse umane dell'area Emea del colosso statunitense.Il programma, che prevede nel complesso 250 milioni di euro di investimenti in Italia dal 2019 al 2021, diventerà operativo dopo alcuni passaggi di natura sindacale. L'approvazione dell'accordo dovrà infatti passare al vaglio dei dipendenti entro fine anno tramite referendum, osserva il direttore Human resources: nei centri strategici di Milano Pero, Fabriano, Varese e Carinaro e nei sei siti produttivi che vanno da Varese a Napoli.