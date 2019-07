Whirlpool, oggi l'ultimo appello: ecco il piano dell'azienda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 24 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

O la va o la spacca. Dal tavolo tecnico convocato per oggi nella sede del ministero dello Sviluppo economico arriverà forse un primo risultato sulla vertenza Whirlpool. E, se anche stavolta non dovessero venir fuori sostanziali novità, la partita si allungherebbe con ogni probabilità fino al prossimo autunno, ripartendo ancora dallo zero a zero dopo l'estate. Questa volta le premesse per un primo cambiamento dello scenario delineatosi finora sembrerebbero esserci. Il condizionale è d'obbligo, considerati i precedenti.