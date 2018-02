Lunedì 26 Febbraio 2018, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 18:28

Wind Tre, operatore ai vertici del mercato mobile in Italia, sceglie Qvantel, pioniere nel campo delle soluzioni e dei servizi BSS cloud-based per le telecomunicazioni, come partner per la trasformazione digitale.In particolare, Qvantel metterà a disposizione di Wind Tre, per un periodo di sei anni, una significativa parte del sistema BSS (Business Support System), incluso il CRM (Customer Relationship Management) e l'omni-channel. L'accordo prevede, inoltre, da parte di Qvantel, un servizio di gestione e manutenzione dei sistemi forniti, che consentiranno l'automazione dei processi di business, con numerosi vantaggi per i clienti dei brand Wind, 3 e Wind Tre Business. Con la soluzione di Qvantel, Wind Tre potrà proporre un'offerta digitale all'avanguardia e garantire una customer experience ottimale nell'utilizzo dei canali online. La nuova piattaforma IT permetterà, allo stesso tempo, di semplificare i processi di business, per renderli più agili ed efficienti.Benoit Hanssen, Cto di Wind Tre, commenta: «La nuova piattaforma digital di Wind Tre ha l'obiettivo di supportare i più innovativi servizi online, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, sempre più orientati al digitale. Wind Tre, attraverso la significativa partnership con Qvantel, potrà digitalizzare la propria offerta con una proposta distintiva nel mercato».