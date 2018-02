â€‹Wind Tre, risultati in crescita nel 2017 grazie a sinergie fusione

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 18:12

Wind Tre chiude i conti del 2017 con un margine operativo lordo (ebitda) in crescita dell'1,2% a 2,211 miliardi di euro e margini in rialzo al 35,8% (+200 punti base) e con una robusta generazione di cassa (954 milioni di euro).Per Jeffrey Hedberg, numero uno di Wind Tre, «nonostante la continua pressione competitiva sui prezzi nel corso del 2017, ebitda e margini sono in crescita, a conferma dell'importanza del nostro forte e costante focus sulla riduzione dei costi e sul raggiungimento delle sinergie (+167 mln di euro, ndr). E questo focus ha caratterizzato il primo anno del nostro processo di integrazione».«In linea con i piani previsti - continua Hedberg - gli investimenti per la modernizzazione della rete e dei sistemi ci hanno consentito di realizzare un chiaro miglioramento della qualità, della copertura e velocità di connessione. Grazie a questi investimenti in efficienza e innovazione, continueremo a differenziarci sul mercato, con una grande attenzione sulla 'customer experience' nei segmenti consumer e business. Le nostre priorità strategiche continueranno ad essere la crescita della qualità di tutti i nostri touchpoint, la convergenza fisso-mobile e il rafforzamento nel B2B».I clienti mobili totali di Wind Tre sono 29,5 milioni, alla fine del 2017, il 65% dei quali (19,3 milioni) utilizza servizi dati. Ricavi internet mobile in crescita a doppia cifra: +13,4%. I clienti di telefonia fissa raggiungono i 2,7 milioni; in particolare, quelli ad 'accesso diretto' continuano a crescere (+2,0%), salendo a 2,5 milioni (di cui circa il 15% collegati in fibra).Wind Tre, inoltre, sta accelerando il suo impegno sia nella convergenza sia nel segmento business. Con 'Wind Home' si consolida la convergenza "fisso-mobile" del marchio Wind e, con la nuova linea di offerta '3Fiber', anche il brand 3 si posiziona come operatore di telefonia fissa e convergente. Nel B2B, con il lancio del nuovo brand "Wind Tre Business" e lo sviluppo di offerte dedicate, la base clienti è cresciuta, nel corso dell'anno, sia nella componente mobile (+3%) sia in quella fissa (+18%).