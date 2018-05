Mercoledì 9 Maggio 2018, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 16:38

Hanno raggiunto una partnership strategica per offrire una gamma di device in Italia. L'accordo si inserisce nell'ambito della recente alleanza strategica tra il gruppo CK Hutchison, azionista al 50% di Wind Tre, e Xiaomi per la vendita di una gamma di smartphone e di prodotti IoT e lifestyle in tutte le divisioni telecom e retail di CK Hutchison nel mondo.Per Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di Wind Tre, «il nostro accordo con Xiaomi è un'ulteriore conferma della strategia di Wind Tre volta a costruire partnership con aziende di alta tecnologia che supportano l'innovazione digitale e la differenziazione di mercato per i nostri clienti».