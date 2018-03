Zone speciali, ecco la mappa degli sgravi in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 09:44

Quasi 400 pagine, realizzate dalla Direzione attività produttive della Regione grazie anche al contributo dei tanti che hanno lavorato a titolo gratuito. Una decina di macro-capitoli e un compendio sulle ricadute economiche prevedibili, calcolato attraverso due parametri in una forbice tra valori minimi e massimi. La descrizione di opportunità, semplificazioni, strumenti attuativi inserita in una valutazione più ampia degli attuali scenari nazionali e internazionali, dai problemi del lavoro allo sviluppo delle portualtà euro-mediterranee, all'esperienza di Paesi come Cina, Marocco e Polonia che su queste scelte hanno costruito molte delle loro (durature) fortune. Ecco la Zes campana, la prima in Italia ad essere approvata da una giunta regionale e destinata per questo ad essere anche la prima ad ottenere l'ultimo, scontato via libera da parte del governo (trattandosi di una materia già prevista da una legge in vigore, si tratterà di un provvedimento ordinario e dunque rientrante a pieno titolo nelle competenze dell'esecutivo ancorché dimissionario guidato da Paolo Gentiloni). Un attino dopo la firma di questo Dpcm, la Zes sarà già operativa: ecco perché il provvedimento adottato ieri dalla giunta guidata da Vincenzo De Luca può essere considerato come il vero e proprio regolamento attuativo della Zona economica speciale.