Giovedì 15 Febbraio 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 13:13

«Ben 291 assunzioni in arrivo per la stagione 2018. Zoomarine, il più grande Parco marino italiano situato alle porte di Roma, lancia una importante campagna di reclutamento in occasione della nuova stagione di attività ed eventi che sarà inaugurata il 3 marzo e terminerà il 7 gennaio 2019».Un piccolo esercito di addestratori, biologi, guide, informatici, animatori, promoters, addetti al pubblico, cuochi, fotografi, cassieri e bagnini pronto a scendere in campo per offrire ogni servizio ed assistenza al pubblico del Parco. «Una imponente ricerca di varie professionalità che andranno a completare lo staff che si conferma motore importante per l’economia del Lazio e del litorale romano», spiegano da Zoomarine.