Vorrei vivere in un Paese dove siano sempre meno quelli che giocano contro il Paese e dove l'opposizione, di qualunque colore politico essa sia, non leghi la ragione della sua azione alla speranza che il Paese crolli. Quasi che l'irresponsabilità debba dominare per sempre il nostro dibattito della pubblica opinione e arrecare danni al futuro dei nostri giovani e alla tutela dei nostri risparmi. Ci piacerebbe che tutti agissero con una ragione politica totalmente opposta perché lo sviluppo e il bene comune sono gli obiettivi da perseguire per la politica con la P maiuscola. Al governo come all'opposizione: chiunque sia chiamato, dal voto degli elettori, all'esercizio della prima e della seconda funzione.

Perché se ci fosse almeno questa onestà di pensiero dovremmo riconoscere che l'Italia, Mezzogiorno compreso, continua a crescere senza fare inflazione, anzi collocandosi con un aumento dei prezzi a un tasso che è quasi un terzo di quelli francese e tedesco e quasi un quarto di quello spagnolo. Che, a nostra differenza, hanno ripreso a crescere nei primi due casi in misura che resta più debole di quella italiana mentre nel terzo caso siamo in presenza di una crescita superiore che rimane, però, ancora sotto la nostra performance complessiva dal post Covid a oggi.

Che cosa si deve fare perché si prenda atto in modo condiviso che le entrate tributarie italiane sono aumentate del 10,6% nei primi quattro mesi dell’anno e sono pari a 166 e passa miliardi contro i 150 dei primi quattro mesi dell'anno scorso?

Che a maggio il miglioramento cresce ancora fino a oltre 19 miliardi sempre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente? Ci rendiamo almeno conto che una crescita effettiva di cassa di oltre il 10% si misura con una previsione su base annua del documento di economia e finanza (Def) del 2,65% e, quindi, dovrebbe portare con sé l'obbligo di valutazioni di segno positivo sullo stato di salute della nostra economia?

Per capirci, se si mantenesse questo ritmo, spinto peraltro da gettito legato all’ampliamento del tasso di occupazione, siamo a quasi un punto di prodotto interno lordo (Pil) di entrate in più e, quindi, a quasi un punto in meno di deficit e di debito. La crescita del debito paventata verrebbe, dunque, quasi azzerata o comunque molto ridotta solo dall'andamento delle entrate. Ovviamente parliamo di un dato che è relativo ai primi cinque mesi e che può modificarsi nel corso dell'anno e sempre salvo shock non prevedibili. Così come ovviamente non ci sfugge che anche la spesa andrà tenuta sotto controllo, fino a oggi il duo Meloni-Giorgetti lo ha fatto.

Resta, però, il dato oggettivo che i saldi di finanza pubblica si rivelano migliori di quelli previsti e che, proprio per tutte queste ragioni, ci è almeno consentito di dubitare sulla manovra correttiva di cui si favoleggia e di sollecitare tutti a prendere atto che buona crescita, ottime entrate, bassissima inflazione ci spingono in una direzione opposta.

Se il parametro italiano fosse oggi il modello europeo, la presidente della Bce, Christine Lagarde, sarebbe stata obbligata non solo ad annunciare il primo taglio di tutta la filiera dei tassi di interesse di venticinque punti base, ma a dismettere l'abito di neutralità legato ancora ai successivi dati di inflazione europea. Avrebbe giocoforza annunciato subito un ciclo di nuovi ribassi a luglio e a dicembre, ai quali peraltro i mercati mostrano di credere.

A nostro avviso, il coraggio di fare di più non sarebbe dovuto mancare comunque perché rinunciando a orientare preventivamente i dati si viene meno a una delle ragioni costitutive della politica monetaria e si fa nel frattempo male all'economia reale. Soprattutto a chi, come l’Italia, non è più il solito fanalino di coda della crescita europea e ha mostrato di volere spezzare i circoli perversi della spesa da superbonus e affini.