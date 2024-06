Un messaggio di fiducia costruito sulla razionalità dei risultati raggiunti dal nostro Paese con il Mezzogiorno che partecipa finalmente in modo intenso alla crescita post Covid da primato. Un messaggio di realismo su ciò che attende l'Italia e l'Europa in un contesto geopolitico complicato, che fa i conti con il calo demografico e le frammentazioni che ci indeboliscono nella competizione tecnologica globale, ma che hanno entrambe tutte le carte da giocarsi per guardare con fiducia al futuro.

A noi, in questa sede, delle prime Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, interessa sottolineare una analisi fattuale che rompe il circuito mediatico perverso dell'ineludibile declino italiano per dare spazio alla realtà di «una inversione di tendenza possibile» grazie al dato oggettivo che «nella pronta ripresa di esportazioni e investimenti dell'ultimo quadriennio si possono leggere segnali di ristrutturazione del sistema produttivo e di una sua ritrovata capacità di competere sui mercati internazionali».

Per la verità, questo messaggio è espresso a più riprese usando sempre il doppio registro di un linguaggio rigoroso ma diretto e di numeri che documentano la forza di questo linguaggio. Dove appaiono affiancate le due Italie, quella della minor crescita del prodotto per abitante nell'ultimo quarto di secolo con i divari esterni e interni che si allargano, e quella nuova dal post Covid a oggi che va in senso contrario. Una nuova Italia che permette al Governatore di rimarcare: «Non siamo condannati alla stagnazione. La ripresa registrata dopo la crisi pandemica è stata superiore alle previsioni e a quelle delle altre grandi economie dell'area. Contrariamente a quanto avvenuto in episodi di crisi del passato, è stata intensa anche nel Mezzogiorno».

Pochi numeri sono sufficienti a spiegare in modo algebrico di che cosa stiamo parlando: tra il 2019 e il 2023, in una fase di forti turbolenze, il Pil italiano è cresciuto del 3,5%, contro l’1,5 della Francia e lo 0,7 della Germania, lo scarto è maggiore in termini pro capite; l’occupazione è aumentata del 2,3% - quasi 600 mila persone – trainata dalla componente a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6,9% e, lo aggiungiamo noi, è ormai stabilmente al di sotto in modo significativo del tasso di disoccupazione francese. Attenzione, guardate che cosa è successo sul piano dell'innovazione della manifattura. Oggi è la più automatizzata tra le principali economie dell'area euro: nel 2021 in Italia vi erano 13,4 robot ogni mille addetti, contro 12,6 in Germania e 9,2 in Francia. Dal 2019 le imprese industriali hanno raddoppiato, al 17% la quota degli investimenti in tecnologie digitali.

Il cambio di paradigma di cui parla questo giornale è tutto qui. Quattro anni da locomotiva europea con il Mezzogiorno che corre insieme al resto del Paese e a volte lo supera e un quarto di secolo precedente da fanalino di coda europeo - la zavorra del debito pubblico e degli squilibri territoriali, di genere e generazionali scaturiti - che continua a pesare come un macigno sul nostro futuro.

Un macigno che oggi, però, si può ambire a rimuovere se è vero, come è vero, che il nostro Paese è creditore netto nei confronti del resto del mondo per 155 miliardi di euro, il 7,4% del prodotto interno lordo (Pil), e solo dieci anni fa la nostra posizione estera netta era debitoria per il 23%. Tranne la Germania, nessun altro Paese europeo, oltre a noi, può dire di avere più crediti che debiti internazionali. Non è poco. Così come non può essere irrilevante che di trimestre in trimestre ormai da quattro anni vengono sempre corrette al rialzo le previsioni di crescita del Pil. Anche ieri la crescita acquisita per il 2024 sale da 0,5 a 0,6% avvicinando gli obiettivi indicati dal governo Meloni per quest'anno.

Anche se la parola Sud compare due volte in queste Considerazioni finali come protagonista della nuova crescita e come ritardo economico strutturale da risolvere insieme con il debito pubblico, come è corretto che sia, in realtà c'è sempre in tutta la relazione. Perché la globalizzazione non è morta, ma riconfigura le catene della logistica e colloca in modo strategico il Sud italiano con il suo potenziale attrattivo rispetto agli investitori globali. Perché senza l'intensa crescita del Mezzogiorno l’Italia non avrà mai quel tasso di espansione necessario per fare scendere il peso del suo debito pubblico. Ovviamente questa Italia unita che torna a crescere, se saprà fare i conti con il problema demografico, è la sola che può contare in Europa e contribuire a farla tornare, con lo spirito che fu dei Fondatori, un player globale in grado di misurarsi alla pari con Stati Uniti e Cina. È decisivo che il governo Meloni abbia preservato il capitale di credibilità internazionale ricevuto in eredità e che, come emerge da diversi riscontri, lo abbia in alcuni casi anche incrementato.