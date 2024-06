Cara Cristina morta in mare, ​Napoli ti chiede perdono

Cara Cristina,

Napoli ti chiede perdono, vorrebbe nascondersi dietro i tuoi occhi con i colori del mare, e sprofondare al posto tuo, senza potere più riemergere per la vergogna, nello stesso specchio d'acqua davanti a villa Rosebery, la residenza partenopea del Presidente della Repubblica. Non è possibile perché il tuo sorriso che sprigionava vita e contagiava chi ti stava intorno, lo ha spento per sempre proprio quella Napoli che tu hai scelto per un futuro lavorativo di eccellenza e amato visceralmente per le sue bellezze naturali.

Vogliamo immaginarti viaggiare serena tra le stelle, come hanno scritto i tuoi genitori, e non smarriremo mai la tua sete di scoperta e il tuo entusiasmo per la vita, ma abbiamo deciso di scriverti questa lettera sperando che arrivi fin lassù perché sentiamo nella pelle il senso di colpa, il vuoto e lo smarrimento che produce in noi sapere che hai perso la vita in kayak, mentre eri lì con il tuo compagno di avventura, dilaniata dall'elica del cabinato di un avvocato e di sei compagni di viaggio che non si sono accorti di nulla.

Vorremmo che tu sapessi che noi ti consideriamo una figlia di Napoli, una ricercatrice di Voghera Pavia, Lombardia - che sceglie Scampia - sì Scampia, periferia di Napoli - per fare formazione di alta specializzazione alla Pharma Tech Academy, prima in Italia dedicata ai farmaci RNA, che ti avrebbe permesso di diventare una figura specializzata nella terapia genica e spalancato le porte per la carriera che avevi sempre sognato. Perché tu Cristina avevi fatto questa scelta, avevi messo nell'elenco delle tue preferenze solo aziende campane, sapevi che il tuo lavoro sarebbe stato qui, in prima fila, nella frontiera del futuro delle terapie per sconfiggere il cancro.

Noi, sempre noi, che ti avevamo dato questa opportunità di futuro, ti abbiamo tolto la vita portatrice di quella speranza di futuro e, da queste colonne, vogliamo gridare che abbiamo il dovere non tanto di dare regole al "mare della morte", perché le regole del codice della navigazione ci sono, ma di perfezionarle dove è necessario, soprattutto di farle rispettare, di blindarle con tutti i controlli possibili, e di farle diventare corpo comune di una coscienza collettiva che la smette di spostare sempre più in là, tra ignavie, disincanto e complicità, la boa dell'illegalità rispetto a quella della legalità.

C'è un esame collettivo da superare che chiama in causa le autorità tecniche preposte, le risorse umane e tecnologiche impiegate, e non di meno il senso di consapevolezza e di maturità che riguardano l'educazione, il rigore negli esami sulle patenti nautiche, uno spirito collettivo di disciplina che fa a pugni con la prevaricazione.

Sono tutte caratteristiche fondanti di una comunità politica e civile sulle quali non si possono fare compromessi. Sono passaggi ineludibili per le grandi come per le piccole responsabilità.

Solo così potremo, almeno in parte, non rendere inutile il sacrificio più alto di Cristina. Che è diventata, suo malgrado, il simbolo martoriato di una nuova Napoli che attrae intelligenze e capitali, di un fenomeno esteso e profondo di rinascita che non deve arrivare, ma che esiste già. Perché solo per fare un esempio, tra i tantissimi che raccontano la storia del ritorno dei cervelli a Napoli, non la fuga del passato che ancora continua ma rallenta di cui tutti cianciano, c'è Mariafelicia De Laurentis, eccellenza dell'astrofisica tornata dall'estero alla "base" dei suoi primi studi che è l'università Federico II di Napoli, a sua volta motore di Scampia scelta da Cristina, per dirigere un team di 300 persone che si occupa di buchi neri dell'universo con risultati da primato di rilievo globale.

Questa Napoli del futuro non può permettersi che ci siano altre Cristine. Non può consentire che in una baia che ha una densità di traffico di natanti seconda solo a quella di Hong Kong in troppi facciano come vogliono. No, ora basta! A mare e a terra dove si aprono falle vanno chiuse subito proprio perché la percezione di sicurezza di Napoli è migliorata, di molto e a ragione, grazie all'impegno del Viminale e della amministrazione. Proprio perché, anche grazie a tutto ciò, i numeri ci raccontano di una Napoli capitale del futuro e del Mediterraneo e di una Campania che fa innovazione, colleziona primati industriali, di servizi, e attrae in misura sempre più significativa ricercatori e turisti da tutto il mondo. Bisogna agire subito con fermezza negli ambiti che restano fuori controllo. Lo dobbiamo a Cristina e alla sua famiglia, lo dobbiamo a noi e ai nostri figli. Dobbiamo farlo.