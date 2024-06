L'unico capo dei grandi Paesi fondatori a vincere le elezioni europee si chiama Giorgia Meloni. Questo risultato si esprime nei numeri, più che quadruplicando i parlamentari europei e, ancora di più, per il suo significato politico. Che è quello dell'unica grande leadership nazionale europea che, dopo circa due anni di governo, non solo non paga l'usura del potere nel pieno di due conflitti, ma addirittura incrementa i suoi consensi. Sono risultati che definiscono il perimetro della nuova partita politica, europea e italiana, di Giorgia Meloni che appartiene alla storia e che è quella che possono giocare solo gli statisti. Questi, senza alcuna enfasi, sono i punti essenziali che emergono dall'analisi fattuale del risultato elettorale delle europee.

APPROFONDIMENTI È l'ora del Mediterraneo Fiducia, fiducia, fiducia La crescita che non fa notizia

Si commette spesso l'errore di guardare ai fatti dell'economia con gli occhi della politica e il carico di pregiudizi che questo tipo di lenti porta con sé. Si fa molta più fatica a compiere il processo inverso che invece aiuterebbe di molto a capire i fenomeni politici e le comunità nazionali ad essere meglio governate.

Una Germania in forte crisi, messa in ginocchio dai carri armati di Putin in Ucraina che la hanno privata del vantaggio competitivo degli approvvigionamenti energetici a basso costo dalla Russia, ci consegna nell'urna l'umiliazione del partito socialdemocratico (Spd), che esprime la sua leadership di governo, superato perfino dall'estrema destra, nonostante si siano sussidiati salari e imprese come non mai con i soldi del bilancio pubblico tedesco ostacolando il cammino virtuoso del debito comune europeo e facendo concorrenza sleale tra i Paesi del Vecchio Continente.

Ancora peggio va in Francia che ha faticato tantissimo a fare la riforma delle pensioni, che ha un debito pubblico in termini assoluti superiore a quello italiano con un incremento triplo del nostro dal post covid a oggi, ma che soprattutto cresce meno di noi, vede aumentare le diseguaglianze, registra un livello crescente di tensioni sociali. Questa economia che non va bene ha determinato, a nostro avviso, un risultato elettorale che ha costretto Macron a sciogliere l'assemblea nazionale e a indire nuove elezioni.

Viceversa, l'economia italiana colleziona il record della nuova occupazione da quando si rilevano questi dati, con il Sud che fa finalmente meglio del Nord nei nuovi assunti a tempo indeterminato, mantiene il primato della crescita europea dal post Covid a oggi, può esibire una posizione finanziaria netta positiva per 155 miliardi tra crediti e debiti internazionali che la Francia si sogna, ha tutelato la reputazione internazionale dei nostri titoli sovrani.

Questi risultati oggettivi del governo Meloni, che guida il Paese ormai da quasi due anni, vengono pregiudizialmente ignorati dal racconto mediatico che il Paese fa di sé, ma vengono colti dagli elettori, dal suo tessuto produttivo, da fasce sempre più larghe di popolazione e si traducono in voti. L'economia viaggia e l'elettorato segue.

Questa è la pura realtà. Anche nel Mezzogiorno italiano, dove è giusto segnalare il successo come primo partito del Pd, non può non colpire la forte caduta dei Cinque Stelle che hanno perso la droga del reddito di cittadinanza. Soprattutto questa specifica caduta di consensi segnala un movimento, a nostro avviso, positivo a favore del lavoro produttivo che restituisce dignità alle persone e riscatto ai nostri territori. Il modello di buona amministrazione di Napoli è premiato in modo significativo dagli elettori come lo sono gli effetti del buon governo a guida Meloni che hanno nella crescita dei consensi al Sud di Fratelli d’Italia e di Forza Italia un segnale di cambiamento di direzione. Questo cambiamento di direzione va incoraggiato, deve diventare contagioso, impone di superare prove impegnative in termini di organizzazione e di nuovo paradigma, economico, culturale e civile.

Ricordatevi, l’economia viaggia e la politica segue. Solo così si può spiegare il secondo posto del socialista Sanchez, ovviamente dietro i popolari spagnoli, che non era affatto scontato, viste le premesse e il confronto con il risultato del 2019. A questo punto, però, sarà chiaro a tutti coloro che hanno voglia di vedere i fatti senza il paravento del pregiudizio che il realismo in economia e in politica internazionale dimostrato da Giorgia Meloni e il rinsaldarsi della stabilità di governo italiana, in uno scenario di perdita di colpi altrui a partire dal classico motore economico franco-tedesco, fanno del suo nuovo conservatorismo l'opportunità storica che l’Europa tutta oggi ha per fare finalmente scelte coraggiose.

È tempo di prendere decisioni di politica industriale, che ci portino fuori dalla trappola dei vincoli masochistici di un finto ambientalismo, bocciato in modo sacrosanto dagli elettori europei, e di intraprendere con determinazione una direttrice di sviluppo euromediterranea, fatta di scelte di investimenti del bilancio pubblico europeo che assumano come proprio lo spirito non predatorio e l'intuizione politica strategica del Piano Mattei.

Passa anche per queste scelte la tutela reale dell'interesse italiano in Europa e nel mondo, che è parte di un tema più complessivo di nuova governance del Vecchio Continente, ma che con il risultato delle elezioni europee di sabato e domenica scorsi ha uno dei suoi snodi strategici nel ruolo di statista che la storia assegna a Giorgia Meloni, come leadership politica nazionale europea. Ruolo che va al di là delle addizioni dei voti parlamentari dei singoli gruppi politici e che, in casa e in Europa, andrà esercitato potenziando i vantaggi di una stabilità che produce sviluppo e pace. Questa, non altre, è la sfida capitale.