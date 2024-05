Europa, svegliati. Questa è la sintesi del G7 Finanze di Stresa raccontato da dentro. Questa sintesi non si legge nei comunicati ufficiali o nelle dichiarazioni pubbliche che delineano come sempre piccoli passi avanti, ma conducono in realtà nel sentiero della nullità o di sforzi diplomatici più o meno inconcludenti. Il tema vero, di cui si è parlato molto e di cui si percepisce almeno una più diffusa consapevolezza tra i giganti nani del Vecchio Continente - Germania, Francia, Italia - riguarda la frammentazione delle economie europee. Rende tutti più deboli e vulnerabili di fronte a due fenomeni globali che riguardano i rischi della concorrenza sleale e dell'intelligenza artificiale made in Usa.

La guerra è la guerra e sono più di una. Ancorché frammentate le economie europee sono costrette a prendere atto che la Cina continua a investire su capacità manifatturiera che loro internamente non sono più in grado di assorbire. Per cui ci riempiono, e sempre più ci riempiranno, di loro prodotti anche perché li sussidiano e questo li aiuta nella competizione sui prezzi. Promettono di farlo ancora a lungo perché vantano tassi interni di risparmio che restano eccezionali.

Prima tutto questo risparmio lo finalizzavano sugli investimenti in infrastrutture nei loro immensi territori, ora investono alla grande sulle manifatture offrendo in casa e al mondo prodotti di qualità a costi vantaggiosi. Questa è la prima importante preoccupazione dei Grandi dell'Europa che si domandano reciprocamente: che si fa?

La seconda importante preoccupazione riguarda l'intelligenza artificiale che ha un grande impatto sulla gestione dei dati sensibili. Le conseguenze dell'intelligenza artificiale che preoccupano i cosiddetti Grandi dell'Europa sono legate al fatto indiscutibile che questo patrimonio del futuro è in grandissima parte nelle mani di imprese americane e ciò inevitabilmente aumenta la dipendenza europea tecnologica dagli Stati Uniti. Sono in gioco investimenti stratosferici tutti americani che hanno a loro volta anche tutti gli skills (competenze) per gestirli. La ripetizione è voluta. I server sono nei loro territori e, quindi, si passa sempre da lì. Emerge, a conti fatti, una dipendenza fortissima dell'Europa schiacciata dalla tecnologia americana.

Per cui, diciamocela tutta, è indiscutibile che l'intelligenza artificiale dà un grande vantaggio di produttività, ma è anche una rendita per gli americani. Perché ci troviamo davanti a un cambiamento tecnologico così importante che incorpora l'aggravante che chi detiene la tecnologia se la suona e se la canta da sola. Non saranno tantissimi a produrre intelligenza artificiale e non sono neppure così tante queste big tech, ma sono americane e macinano anche successi di Borsa.

Per questo, ora più che mai, Europa svegliati. Alla incombente pressione della manifattura cinese che può diventare per noi alla lunga una nuova dipendenza, si aggiunge la dipendenza dall'intelligenza artificiale americana che è già realtà. È giusto preoccuparsi di sostenere lo sviluppo dei Paesi più poveri, ma per farlo in modo efficace è bene che i giganti nani europei - Germania, Francia, Italia - si occupino prima della doppia dipendenza che schiaccia l’Europa. La consapevolezza del problema avanza, la risposta tarda a venire.