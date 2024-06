In un circuito a raggiera che unisce la grande metropoli, ponte digitale universitario e formativo tra le due sponde del Mediterraneo, e luogo di dialogo di culture e di linguaggi di studenti di tutto il mondo che popolano le nostre periferie e distribuiscono il seme del futuro.

Siamo nel cuore di una grande sfida che non è stata affatto vinta, ma che è partita e produce risultati concreti che è bene ricordare a tutti perché alimentano quella fiducia contagiosa che serve per fare insieme e bene il molto di cammino che si deve ancora fare. La rinascita culturale di Napoli e della Campania, con le sue capitali mondiali come Pompei e un unicum assoluto di tesori, i primati globali nel turismo e nei servizi che hanno la loro certificazione nei tre voli quotidiani Napoli-New York, sono fatti oggettivi e questo racconto è ovviamente insufficiente e lacunoso. I cantieri sono stati riaperti. Anche quello che collegherà aeroporto e porto con la metropolitana e ambisce a fare di Napoli anche in questo un unicum a livello europeo. Bisogna ovviamente fare e vigilare perché si faccia, ma si è cominciato a fare e prima non accadeva.

Siamo nel cuore di una grande sfida che si muove dentro gli assi obbligati del nuovo contesto geopolitico, segnato da due guerre distanti tra di loro ma interconnesse e dalla rottura non più sanabile dei legami economici di approvvigionamento tra la Russia di Putin e la Germania con la sua galassia del Nord, e di una riconfigurazione delle catene della logistica che non significa che la globalizzazione è morta ma che si è accorciata e che la sicurezza delle produzioni e dei mezzi di trasporto non sono più fattori neutri.

Questi assi obbligati conducono tutti verso il Mezzogiorno italiano come unico Sud non autocratico e naturalmente attrattivo di capitali produttivi internazionali e nazionali e portano a Napoli come Capitale del Mediterraneo. Abbiamo ricordato la domanda di Spalletti e sommariamente ripercorso luoghi e fatti del cambio di paradigma di cui ogni giorno cerchiamo di documentare talenti da riconoscere e divari da superare perché il motore di ogni grande cambiamento collettivo è la piena consapevolezza della stagione che si sta vivendo.

Perché senza di essa ci vuole un attimo a ripiegare nel piagnisteo consolatorio che appartiene alla lunga stagione della lamentazione cosiddetta meridionalista che ha bruciato fiducia e capitali. Perché senza di essa non si trovano le energie sufficienti per buttare giù i muri della migrantopoli con le appendici criminali che la accompagnano e quelle dei furbetti di una nomenclatura burocratico-politica che taglia trasversalmente istituzioni e partiti e vuole solo farci tornare indietro. Sono cricche di professionisti e faccendieri che mettono il loro bagaglio di competenze tecniche per costruire cassetti fiscali o profili tributari finti con lo scopo di lucrare sulla disperazione degli immigrati o, in genere, di accaparrarsi benefici e fondi pubblici. Perché loro, non noi, hanno bisogno di quel brodo sonnolento e rassegnato nel quale sguazzano e fanno affari. Ricordatevi che Napoli è bella e non merita di tornare in quel brodo del passato che sopravvive in mezzo a noi con tutti gli stereotipi che porta con sé e fanno male. La consapevolezza è la prima arma di cui dobbiamo dotarci per non dargliela mai vinta. Il laboratorio del futuro è qui e non consentiamo a nessuno di togliercelo o di impedirci di continuare a costruirlo.