Insigne e gli altri ex alla tv per Napoli-Juventus: «Sempre nel cuore»

Napoli-Juventus è stata per tutti, una notte magica per ogni tifosi azzurro in giro per il mondo. Anche per chi quella maglia l'ha indossata negli anni scorsi e segue ancora con affetto le vicende della squadra allenata oggi da Luciano Spalletti, prima in classifica e capace di impartire una sonora lezione all'avversaria di sempre.

Così sono tanti quelli che si sono ritrovati davanti alla tv, anche a distanza: Lorenzo Insigne, direttamente dagli Stati Uniti dove si allena con il suo Toronto FC, ha esultato al termine del match ricondividendo sui social una delle immagini della serata, così come l'altro ex capitano Marek Hamsik. Sul divano anche i Mertens a Istanbul e José Maria Callejon, oggi al Granada. Non ha trovato squadra ma non ha dimenticato Napoli Faouzi Ghoulam: «Sempre nel mio cuore» ha scritto l'ex terzino sui social dopo il 5-1.