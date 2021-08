Il Napoli è pronto, il club azzurro presenterà in queste ore la nuova maglia che accompagnerà Insigne e compagni durante la nuova stagione 2021/22. Il ritardo della società - che ha avviato il suo discorso di autoproduzione insieme con Armani - ha però permesso al web di scatenarsi: tanti, infatti, sono stati i grafici più o meno famosi che in rete hanno fatto circolare concept, progetti, idee per quella che poteva essere la maglia azzurra. Alcuni fantasiosi al massimo, altri progettati sugli “spoiler” della nuova divisa che piano piano hanno accompagnato l’estate azzurra e che hanno fatto breccia in tanti cuori dei tifosi del Napoli.