Ecco le donne più potenti del 2021

La rivista Forbes ha pubblicato la sua lista annuale delle 100 donne più influenti e potenti del mondo nel 2021.

Quest'anno, la scrittrice MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, guida la classifica. Scott è la terza donna più ricca del mondo, ma secondo la rivista americana è la donna più potente grazie alla sua perseveranza nel donare denaro «in modo significativo e rivoluzionario».

Per la prima volta dal 2011 non è la cancelliera tedesca Angela Merkel a guidare la classifica. La Merkel, infatti, non è più nella lista.

Il secondo posto è occupato dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che condivide la posizione con la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Al quarto posto troviamo l'amministratrice delegata di General Motors, Mary Barra, seguita dall'imprenditrice ed ex moglie del fondatore di Microsoft Bill Gates, Melinda Gates.

Secondo Forbes, queste donne «stanno riscrivendo le regole degli affari, della finanza e della politica» e il loro lavoro è particolarmente necessario per costruire una società migliore.