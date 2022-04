I ballerini più importanti al mondo, contro ogni polemica, al Teatro San Carlo per "Stand with Ukraine - Ballet for peace" organizzato da Alessio Carbone, ex primo ballerino dell'opera di Parigi. Fra i ballerini Olga Smirnova, etoile del Bolshoi che ha lasciato per venire qui, in polemica con Putin, e la coppia scappata da Kiev, Nastasia Gurskaja e Stanislav Olshanskyi.

Newfotosud Sergio Siano