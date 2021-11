Parte "Il Premio Stream" di "Music For Change - 12th Musica contro le mafie Award"

Music for Change è Il più importante premio musicale europeo a sfondo civile e per la sua XII edizione si trasforma in un format completamente rinnovato. Non solo premio ma anche residenza creativa, incubatore per artisti emergenti e grande evento dal vivo e online.

Ecco i brani dei finalisti:

Francesco Lettieri - Inverno (Il momento è arrivato)

Yosh Whale - Stanca

Cubirossi - Appesa Al Cielo

Alic'è - Le Chiavi Di Casa

Cranìa - +(Più)

Sugar - Regarde-Moi

Kumi - Zoom-Out

Vybes - Desirè .