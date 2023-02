Sanremo 2023, Amadeus scende la scala dell'Ariston in diretta Instagram

«Ho deciso di presentare da solo, altrimenti quello là inizia a sparare cifre, 'ci hanno visto 16 milioni di spettatori'... Io volo più basso, volare bassi per schivare i sassi». Tocca a Gianni Morandi aprire la terza serata del festival di Sanremo e presentare Amadeus, «l'uomo che in quattro anni è stato fino a oggi su questo palco 5681 minuti, ha indossato 45 giacche diverse, ha ospitato 119 cantanti in gara, ha ascoltato 9973 canzoni, signori e signori, follower, ecco a voi il grande, unico, Amadeus». E il direttore artistico, che si sta 'sboomerizzando', scende la scala in diretta Instagram.

