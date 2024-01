A Caivano i Ministri Paintedosi e Zangrillo: «Lo Stato c'è»

Vertice a Caivano per presentare il Programma degli interventi per incrementare la capacità tecnica ed operativa del Comune di Caivano.

All'incontro hanno partecipato i Ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, insieme al Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione, Fabio Ciciliano e alla Commissione Straordinaria dell’ente.

L’attenzione nei confronti del Parco Verde è sempre alta. I Ministri hanno fatto visita a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del rione.