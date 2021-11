Vincenzo, compagni di scuola piantano un albero per l'amico scomparso due anni fa

Frattamaggiore - ‘L’albero di Vincenzo’, i ragazzi del liceo Carlo Miranda, hanno dedicato un albero ad un compagno di classe andato via troppo presto. Era l’agosto 2019 quando un arresto cardiaco si porta via Vincenzo Pezzella a soli 14 anni, oggi avrebbe frequentato il IV liceo e i suoi compagni hanno voluto ricordarlo nel giorno che più di tutti rappresenta la vita. Nell’ambito della settimana dedicata alla Festa dell’Albero, nel Giardino Biodiverso del liceo Miranda, nato proprio dal lavoro dei ragazzi e dalla loro professoressa Mariagrazia Del Prete, è stata piantata una Jacarda mimosifolia, scrive la professoressa Del Prete: ‘ Una ‘pianta saggia’ simbolo di fortuna e di rinascita. Il ricordo di Vincenzo è sempre stato vivo nei nostri cuori e ora si fortifica con la piantumazione dell’albero di Vincenzo, hanno ribadito i compagni di classe che si sono stretti intorno alla famiglia di Vincenzo, dei suoi parenti e dei suoi amici con un abbraccio carico di emozione’. Alla cerimonia avvenuta ieri alle 12, oltre alla classe di Vincenzo, la IV C, ha partecipato l’intera scuola, i genitori Paola e Giuseppe e il sindaco Marco Antonio Del Prete. Il primo cittadino, amico di famiglia dei genitori, rivolgendosi ai ragazzi: ‘ Oggi sono stato indeciso se indossare la fascia tricolore, perché qui sono prima di tutto come amico e poi come sindaco, però l’ho indossata per voi, perché secondo me voi oggi avete fatto un gesto bellissimo dall’alto valore, senso civico e morale. Avete detto e ricordato a tutti noi che quando le persone, gli amici, i familiari, restano vivi nei ricordi di tutti noi è come se fossero ancora insieme a noi. Grazie per questo bel momento che ci avete donato’. Paola, la mamma: ‘ Volevo ringraziare l’istituto Carlo Miranda e tutti i professore, in particolare Mariagrazia Del Prete , ma soprattutto gli alunni della iV C per il bellissimo gesto di piantare un albero in memoria di nostro figlio Vincenzo, Un ringraziamento al nostro sindaco per la sua presenza. Grazie a tutti’. La jacarda è uno degli alberi più belli che esistano, la professoressa Del Prete spiega che i suoi fiori blu, sin dall’antichità sono un simbolo di fortuna e soprattutto di rinascita: ‘L’abbiamo scelta in modo che possa portare con sé la memoria del nostro caro Vincenzo ed essere simbolo di una rinascita continua’. I ragazzi del Miranda, con la loro professoressa Mariagrazia Del Prete hanno da sempre un’alta attenzione alla cura del verde. Oggi saranno impegnati, con altri licei e associazioni a visite guidate ai giardini, spazi cittadini recuperati e curati proprio da loro, con slogan e manifesti ‘Vogliamo Respirare non vogliamo soffocare’

Elena Petruccelli