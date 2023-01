All'Eremo dei Camaldoli la raccolta fondi per costruire un padiglione di chirurgia plastica all'ospedale di Afagnan.

Sala piena per CORE FOR AFRICA, la serata di beneficenza tenutasi all’Eremo dei Camaldoli a Napoli, organizzata per raccogliere fondi con l’obiettivo importantissimo di costruire un padiglione di chirurgia plastica all’ospedale Saint Jean De Dieu di Afagnan, provincia di Lomé, capitale del Togo, in Africa. Ad organizzare la raccolta, i medici che da anni, quasi 15, periodicamente realizzano missioni umanitarie e soprattutto chirurgiche nella struttura. Al tavolo dei relatori del convegno per spiegare cosa accade in quelle terre e qual è l’obiettivo del progetto, hanno preso parte il dottor Claudio Bernardi, presidente dell’Associazione italiana chirurgia plastica ricostruttiva estetica; il dottor Armando Boccieri, presidente Associazione italiana chirurgia estetica e funzionale della faccia; il dottor Enzo Facciuto, direttore della Struttura complessa di chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale del Mare di Napoli e la dottoressa Angela Grasso, dirigente medico anestesia e rianimazione dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Ad intrattenere la folta platea dopo il convegno, la straordinaria comicità del duo Ivan&Cristiano, che gratuitamente ha offerto il suo spettacolo, contribuendo alla gara di solidarietà.