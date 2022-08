Da ormai troppo tempo le strade principali del centro storico di Arzano sono chiuse. I residenti chiedono interventi concreti alle istituzioni. Salvatore P. ha spiegato: «Lasciati nel degrado, ignorati. Le vie principali sono chiuse. Vi è difficoltà di accesso per vigili del fuoco ed operatori del pronto soccorso, oltre che per le forze di polizia. Via Zanardelli è interdetta alla circolazione delle auto da oltre tredici anni».